Глава airBaltic заработал в прошлом году свыше 800 000 евро
Мартин Гаусс, председатель правления латвийской авиакомпании airBaltic, в 2021 году заработал на своем посту 829 018 евро, сообщает новостной портал Telegraf.lv.
Зарплата председателя правления airBaltic Мартина Гаусса за год выросла более чем на 20%.Фото: SANDER ILVEST/POSTIMEES
Согласно декларации Гаусса, поданной в Службу государственных доходов Латвии, в прошлом году топ-менеджер airBaltic получил также доход от продажи имущества в размере 52 000 евро, информирует Telegraf.lv.
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