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    Партия Isamaa и соцдемы назвали имена кандидатов в министры

    Кресло министра иностранных дел предложено занять Урмасу Рейнсалу. Раннее он занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Фото: Andras Kralla

    В четверг, 14 июля, партия Isamaa и Социал-демократическая партия назвали имена кандидатов в министры.

    Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер рассказал в интервью ERR, что предложил занять кресло министра иностранных дел Урмасу Рейнсалу, министра образования и науки – Тынису Лукасу, министра юстиции – Лее Данилсон-Ярг, пост министра предпринимательства и инфотехнологий – Кристьяну Ярвану и пост министра госуправления – Рийне Солман.
    По неподтвержденной официально информации, Социал-демократическая партия Эстонии распределила министерские портфели следующим образом: должность министра внутренних дел займет Лаури Ляэнеметс, министра здоровья и труда – Пеэп Петерсон, министра экономики и инфраструктуры – Рийна Сиккут, министра окружающей среды – Мадис Каллас и министра культуры – Пирет Хартман.
    Министры еще должны получить одобрение советов Isamaa и Социал-демократической партии.
    В пятницу, 15 июля, в Рийгикогу пройдет внеочередное заседание, на котором Кая Каллас представит новое коалиционное соглашение и запросит мандат для формирования новой правительственной коалиции с Isamaa и Социал-демократической партией.

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