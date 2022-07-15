Изменились правила въезда в Россию и выезда из нее

Эстонские гостиницы: расходы выросли в несколько раз, но мы не можем поднять цены на 100%

Посещаемость эстонских гостиниц по сравнению с прошлым годом значительно выросла, однако и это не помогает справиться с постоянно растущими ценами на энергоносители, пишет