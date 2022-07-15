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    Запрет на импорт золота: ЕС готовит седьмой пакет санкций против России

    Послы стран ЕС соберутся для утверждения «золотого пакета» на следующей неделе.Фото: Shutterstock

    Евросоюз подготовил очередной раунд санкций против России за войну в Украине: в седьмой пакет попадет запрет на импорт российского золота, а также будут четко прописаны исключения для импорта российского продовольствия.

    Послы стран ЕС соберутся для утверждения «золотого пакета» на следующей неделе – последней рабочей перед летними каникулами, сообщает Русская служба Би-би-си.
    В седьмом пакете санкций, помимо запрета на импорт золота, в том числе через третьи страны, будет расширен список лиц, которых ЕС считает пособниками Владимира Путина в убийстве украинцев, уничтожении и захвате их страны.
    Кроме того, ЕС ужесточит часть запретов на поставку в Россию продукции двойного назначения, включая оборудование и нефтехимию, а вот исключение из санкций против российского торгового флота уточнит.
    Россия и некоторые страны Африки обвиняют Запад в том, что санкции усугубили продовольственный кризис в мире. ЕС отвергает эти обвинения и указывает, что запрет российским судам заходить в европейские порты никогда не распространялся на зерно и продовольствие. Однако некоторые трейдеры отказывались принимать грузы от перевозчиков, аффилированных с попавшими под санкции российским госкомпаниями, и теперь ЕС уточнит, что это тоже разрешено.
    В то же время для танкерного флота санкции ужесточат, чтобы прикрыть лазейку в прежнем эмбарго, которая позволяла им переваливать грузы в море у самой границы порта, не заходя в него.

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