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    США дали добро на продажу Эстонии систем залпового огня HIMARS

    Государственный департамент США разрешил продажу Эстонии шести реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним на сумму до 500 млн долларов.

    Реактивная система залпового огня HIMARS.Фото: Lockheed Martin
    По данным Агентства оборонного сотрудничества США (DSCA), помимо шести комплексов HIMARS, правительство Эстонии cможет приобрести у корпорации Lockheed Martin в общей сложности около 200 единиц боеприпасов, включая ракеты увеличенной дальности, пишет Äripäev.

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