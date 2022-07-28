  • Поделиться:

    Оборот производящей электронику компании Incap вырос во втором квартале на 82%

    Чтобы идти в ногу с ростом рынка, Incap инвестировал в свои заводы как в Индии, так и Европе – включая Курессааре.Фото: Raul Mee

    Финансовые результаты материнского предприятия завода по выпуску электроники Incap, работающего в Курессааре, показывают рост оборота компании во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 82,2%, а бизнес-прибыли – на 96,4%, сообщает компания в пресс-релизе.

    Президент Incap Отто Рихард Пукк отмечает, что, хотя по-прежнему уже полгода идет война и сохраняются ограничения в Китае, это пока не оказало определяющего влияния на экономические результаты компании. То же самое он отмечает по части проблем, связанных с инфляцией, ростом стоимости производства и доступности комплектующих. По его словам, важную роль в успехе компании в эти непростые времена играет компетентная команда, которая много работала над обеспечением доступности необходимых материалов и выполнением данных клиентам обещаний.
    Оборот Incap во втором квартале увеличился на 82,2% или же до 61,1 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бизнес-прибыль увеличилась на 96,4% или до 8,8 млн евро. Таким образом, за первое полугодие оборот компании вырос на 60,6% или до 114,5 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года, а бизнес-прибыль – на 54,6% или до 15,8 млн евро.
    Чтобы идти в ногу с ростом рынка, Incap инвестировал в свои заводы как в Индии, так и Европе – включая Курессааре. «В Индии наш третий завод должен быть готов согласно плану - т.е. к концу этого года. И в Эстонии мы хотим уже осенью открыть новые производственные линии, две из которых уже обновлены, а вскоре будет добавлена и третья — совершенно новая», — отмечает Пукк. По его словам, инвестиции также осуществляются на заводах в Великобритании и Словакии.
    Пунн добавил, что компания рассматривает различные варианты слияния и поглощения, которые подошли бы предприятию как в культурном плане, так и с точки зрения прибыльности.
    Incap Corporation — производитель электроники, который работает в Финляндии, Эстонии, Индии, Словакии, Великобритании и Гонконге, и обеспечивает работой 2500 человек. Акции Incap котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki с 1997 года.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Экономические настроения в еврозоне на рекордно низком уровне, особенно тревожит Эстония
Эксперт: осень принесет облегчение на рынок недвижимости, рост цен остановился
Nordica начнет выполнять чартерные рейсы из Таллинна в Египет и на Канарские острова
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Результаты Google обрадовали инвесторов
Оборот Alphabet, материнской компании Google, во втором квартале достиг почти 70 млрд долларов, пишет
Оборот Alphabet, материнской компании Google, во втором квартале достиг почти 70 млрд долларов, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Новому министру предстоит проверка на непредвзятость
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Все мнения
Эпицентр
Чем заменить российский газ?
«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?
«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение