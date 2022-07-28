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28 июля 2022 в 9:39 Поделиться:









Оборот производящей электронику компании Incap вырос во втором квартале на 82%

Чтобы идти в ногу с ростом рынка, Incap инвестировал в свои заводы как в Индии, так и Европе – включая Курессааре. Фото: Raul Mee

Финансовые результаты материнского предприятия завода по выпуску электроники Incap, работающего в Курессааре, показывают рост оборота компании во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 82,2%, а бизнес-прибыли – на 96,4%, сообщает компания в пресс-релизе.

Президент Incap Отто Рихард Пукк отмечает, что, хотя по-прежнему уже полгода идет война и сохраняются ограничения в Китае, это пока не оказало определяющего влияния на экономические результаты компании. То же самое он отмечает по части проблем, связанных с инфляцией, ростом стоимости производства и доступности комплектующих. По его словам, важную роль в успехе компании в эти непростые времена играет компетентная команда, которая много работала над обеспечением доступности необходимых материалов и выполнением данных клиентам обещаний.

Оборот Incap во втором квартале увеличился на 82,2% или же до 61,1 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бизнес-прибыль увеличилась на 96,4% или до 8,8 млн евро. Таким образом, за первое полугодие оборот компании вырос на 60,6% или до 114,5 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года, а бизнес-прибыль – на 54,6% или до 15,8 млн евро.

Чтобы идти в ногу с ростом рынка, Incap инвестировал в свои заводы как в Индии, так и Европе – включая Курессааре. «В Индии наш третий завод должен быть готов согласно плану - т.е. к концу этого года. И в Эстонии мы хотим уже осенью открыть новые производственные линии, две из которых уже обновлены, а вскоре будет добавлена и третья — совершенно новая», — отмечает Пукк. По его словам, инвестиции также осуществляются на заводах в Великобритании и Словакии.

Пунн добавил, что компания рассматривает различные варианты слияния и поглощения, которые подошли бы предприятию как в культурном плане, так и с точки зрения прибыльности.

Incap Corporation — производитель электроники, который работает в Финляндии, Эстонии, Индии, Словакии, Великобритании и Гонконге, и обеспечивает работой 2500 человек. Акции Incap котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki с 1997 года.