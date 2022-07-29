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    В Германии арендодатель вложил залог в акции, которые выросли 280 раз. Суд решил, что деньги надо вернуть нанимателю жилья

    Многоквартирные дома в Германии. Иллюстративное фотоФото: Alfred Sonsalla, Shutterstock

    В Кельне суд признал право арендатора требовать возврата залога за квартиру, вложенного в акции риэлторской компании. За 60 лет их рыночная стоимость выросла с 800 немецких марок (около 400 евро) до 115 000 евро.

    Женщина, отсудила у компании по управлению недвижимости право вернуть залоговый депозит, внесенный ее родителями 60 лет назад не в наличных деньгах, а в акциях.
    О необычной финансовой коллизии рассказывает немецкая газета Berliner Zeitung. Договор аренды предусматривал возможность вложения средств залога в собственные акции управляющей компании. При возврате депозита арендатор имел право попросить выдать его в ценных бумагах, но компания, в свою очередь, оставляла за собой право в этом отказать.
    Родители женщины-истца в свое время внесли за квартиру залог в размере 800 немецких марок. В 2005 году это залог был перерегистрирован на новый контракт, срок которого истек в 2018 году. Наследница первоначальных арендаторов попросила вернуть депозит в акциях, но получила отказ. Управляющая компания предложила ей лишь номинальный аналог первоначальной суммы — 409 евро. Меж тем стоимость ценных бумаг, приобретенных на средства залога, по состоянию на 2021 год существенно выросла и составляла уже 115 000 евро.
    Суд встал на сторону истца, указав, что право выбора формы возврата залога, записанное в первоначальном договоре, противоречит 551 параграфу Гражданского кодекса Германии. В его третьем разделе прямо указано, что залог должен быть отделен от инвестируемых средств арендодателя – в противном случае полученный от инвестиций доход тоже принадлежит арендатору.
    Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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