Война в Украине: убиты пленные украинцы, вскрыта российская агентурная сеть
Пожар в здании после обстрела в Харьковской области, 29 июля, УкраинаФото: HANDOUT, Scanpix
Идет 156-й день войны России с Украиной. Главное к полудню 29 июля:
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает о 270 убитых российских военных за последние сутки, больше всего из них – на криворожском направлении. Всего с начала войны, по данным ВСУ, Россия потеряла 40500 человек.
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