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30 июля 2022 в 10:16 Поделиться:









Илон Маск подал встречный иск против Twitter

Иск был подан в пятницу, 29 июля, через несколько часов после того, как канцлер Каталин Маккормик из канцелярского суда штата Делавэр распорядилась, что пятидневное судебное разбирательство компании с Маском начнется 17 октября. Фото: BRENDAN MCDERMID, Scanpix

Илон Маск подал встречный иск против Twitter. Компания первой подала на него в суд из-за сорвавшейся сделки по покупке компании за $44 млрд долларов, сообщает Insider.

Издание уточняет, что сейчас 164-страничный документ не является общедоступным, но, по правилам суда, вскоре может быть обнародована отредактированная версия.

Иск был подан в пятницу, 29 июля, через несколько часов после того, как канцлер Каталин Маккормик из канцелярского суда штата Делавэр распорядилась, что пятидневное судебное разбирательство компании с Маском начнется 17 октября. В ходе суда будет определено, имеет ли право Маск по закону отказаться от сделки.

Кроме того, 29 июля на Маска подал в суд акционер Twitter Луиджи Криспо, которому принадлежат 5500 акций Twitter. Он просит суд обязать миллиардера закрыть сделку и признать, что он нарушил свои фидуциарные обязательства перед акционерами Twitter. Криспо также требует от Маска возместить убытки, которые понесли акционеры.

Ранее в июле Twitter подал иск на Илона Маска в канцелярский суд штата Делавэр из-за его отказа покупать соцсеть за $44 млрд. Компания требует бизнесмена завершить слияние по согласованной цене: $54,2 за акцию.