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31 июля 2022 в 11:24 Поделиться:









Реформисты потратят на предвыборную кампанию 2 млн евро, центристы – в 2 раза меньше

Центристская партия планирует потратить на предвыборную кампанию меньше миллиона евро. На фото – член Центристской партии Михаил Кылварт. Фото: Liis Treimann

Крупнейшие политические партии страны рассказали о том, сколько они намерены потратить на рекламу перед выборами в Рийгикогу, которые пройдут в марте 2023 года, пишет rus.err.ee.

«Мы собираемся потратить на кампанию меньше денег по сравнению с предыдущими выборами в Рийгикогу. Скорее всего, это будет стоить примерно как кампания 2021 года, когда мы готовились к муниципальным выборам – это меньше миллиона евро. Уже в сентябре-октябре планируем представить общественности некоторые пункты нашей программы. И в конце года программа должна быть полностью готова», - рассказал в интервью «Актуальной камере» генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

Основные темы, которые центристы хотят включить в свою программу, – это повышение пенсий, вопросы здравоохранения и налогообложения.

Партия реформ планирует в течение месяца подготовить как программу, так и предвыборные списки – всего на кампанию планируется потратить около двух миллионов евро. Основные темы, на которых планирует сосредоточиться Партия реформ – это безопасность и вопросы, связанные с повышением цен на энергоносители.