  • Поделиться:

    Реформисты потратят на предвыборную кампанию 2 млн евро, центристы – в 2 раза меньше

    Центристская партия планирует потратить на предвыборную кампанию меньше миллиона евро. На фото – член Центристской партии Михаил Кылварт. Фото: Liis Treimann

    Крупнейшие политические партии страны рассказали о том, сколько они намерены потратить на рекламу перед выборами в Рийгикогу, которые пройдут в марте 2023 года, пишет rus.err.ee.

    «Мы собираемся потратить на кампанию меньше денег по сравнению с предыдущими выборами в Рийгикогу. Скорее всего, это будет стоить примерно как кампания 2021 года, когда мы готовились к муниципальным выборам – это меньше миллиона евро. Уже в сентябре-октябре планируем представить общественности некоторые пункты нашей программы. И в конце года программа должна быть полностью готова», - рассказал в интервью «Актуальной камере» генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.
    Основные темы, которые центристы хотят включить в свою программу, – это повышение пенсий, вопросы здравоохранения и налогообложения.
    Партия реформ планирует в течение месяца подготовить как программу, так и предвыборные списки – всего на кампанию планируется потратить около двух миллионов евро. Основные темы, на которых планирует сосредоточиться Партия реформ – это безопасность и вопросы, связанные с повышением цен на энергоносители.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Цены на куриные яйца взлетели до небес
Реформа рынка электроэнергии может больно ударить по продавцам
Средняя цена на электроэнергию в июле установила новый рекорд
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Прибыль Tallinna Vesi резко упала
Оборот Tallinna Vesi во втором квартале был немного выше, чем в прошлом году, однако прибыль снизилась на две трети, сообщает компания в пресс-релизе.
Оборот Tallinna Vesi во втором квартале был немного выше, чем в прошлом году, однако прибыль снизилась на две трети, сообщает компания в пресс-релизе.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Новому министру предстоит проверка на непредвзятость
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Уже после назначения Пеэпа Петерсона министром здравоохранения и труда эстонская пресса обратила внимание, что он, как бывший глава Союза профсоюзов оказался в ситуации конфликта интересов.
Все мнения
Эпицентр
Девелоперы: «удар молнии» по рынку недвижимости был бы очень кстати
Цены на жилье поднялись в Эстонии до такого уровня, что многие покупатели уже не в силах ничего приобрести. Рынок в настоящее время держится за счет сильного дефицита, однако осенью может наступить некоторое облегчение, предполагают ведущие игроки местного рынка недвижимости.
Цены на жилье поднялись в Эстонии до такого уровня, что многие покупатели уже не в силах ничего приобрести. Рынок в настоящее время держится за счет сильного дефицита, однако осенью может наступить некоторое облегчение, предполагают ведущие игроки местного рынка недвижимости.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение