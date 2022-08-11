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11 августа 2022 в 13:59 Поделиться:









Ану Арновер: готов ли наш рынок недвижимости к «зеленой волне»?

Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB. Фото: Shutterstock

Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданных после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику. Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня? На этот вопрос отвечает Ану Арновер, начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB.

То, что сектор недвижимости попал в поле зрения ЕС, понятно: это один из самых энергоемких секторов с высоким углеродным следом, поэтому его влияние на цели устойчивого развития имеет важнейшее значение. В Европе здания производят 36% выбросов парниковых газов и используют 40% всей энергии. Львиная доля (более 80%) энергии расходуется на отопление и охлаждение помещений, а также на нагрев воды. Масштаб проблемы заметен и в том, что в ЕС насчитывается более 30 миллионов зданий с чрезмерным потреблением энергии, то есть где потребление энергии в 2,5 и более раз превышает потребление энергии в среднем здании.

Как показали последние годы, в учреждениях ЕС этот экологический ущерб не остался незамеченным, и были поставлены амбициозные цели по снижению воздействия. Однако для их достижения требуется вклад не только строительного сектора, но и владельцев существующей недвижимости. Другими словами, меньше энергии должны потреблять и ваш офис в здании начала 2000-х, и частный дом, построенный с десяток лет назад. Но что это влечет за собой?

Требования к новым зданиям станут еще более жесткими, а после реновации существующих зданий их энергоэффективность должна значительно возрасти.

Цель таксономии ЕС заключается не только в том, чтобы направить бизнес на путь устойчивого развития, но и в создании равных условий и четкого, простого понимания того, что такое зеленая инвестиция. Например, первый пакет критериев оценки таксономии ЕС, который вступил в силу в этом году, уже дал результаты: некоторые инвестиционные фонды потеряли свой знак устойчивости. Чтобы вернуть себе право называть себя устойчивым фондом, фонд должен либо обеспечить устойчивость финансируемых им компаний, либо отказаться от них и изменить направление инвестиций. Какой бы путь ни был выбран, направление однозначно одно.

Что делать предприятиям?

Что должны делать предприятия сектора недвижимости, чтобы стать более устойчивыми? Первым шагом нужно понять и оценить текущую ситуацию и свою деятельность: где, сколько и какие отходы или загрязнение производит ваш бизнес, в каком объеме и какие энергетические ресурсы он использует. Исходя из этой информации, вы сможете решить, какие изменения наиболее необходимы, то есть имеют наибольший эффект, а затем установить цели устойчивого развития, которых вы хотите достичь в ближайшие три, пять или даже десять лет.

Второй шаг – изменить свое мышление: не сосредотачивайтесь только на стоимости новых решений, но и учитывайте их преимущества, затратоэффективность и рентабельность. В-третьих, необходимо привлечь как можно больше коллег, партнеров и клиентов, потому что каждое незначительное изменение имеет важное значение для достижения результатов.

Не стоит ожидать, что поставленные цели будут достигнуты немедленно. Однако даже если сегодня нет возможностей или технологий для снижения потребления энергии и объемов загрязнения в зданиях, для замены строительных материалов или перехода на возобновляемые источники энергии, это не означает, что эти возможности не появятся в ближайшем будущем.

Устойчивое развитие – это не самоцель, это путь, вехи на котором – поставленные вами цели. Таким образом, чем раньше вы начнете, тем быстрее закончите, потому что пути назад нет: требования и правила ужесточаются, устойчивость становится все более значимым конкурентным преимуществом на рынке, а первый пакет критериев оценки таксономии ЕС – это только начало. Поэтому предприятие само должно решить, хочет ли оно быть в данном контексте в авангарде или, в условиях постоянно ужесточающихся минимальных требований, оставаться среди последних.