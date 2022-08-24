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24 августа 2022 в 14:09 Поделиться:









Ford Motor сокращает тысячи сотрудников

На конец 2021 года в Ford Motor работало более 186 тыс. человек по всему миру, из них более 90 тыс.— в США. Фото: Shutterstock

Компания Ford Motor сообщила, что сократит в общей сложности 3 тыс. сотрудников из числа инженерно-технического персонала в рамках переориентирования производства на электромобили.

Сокращения коснутся в основном отделений компании в США, Канаде и Индииc, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на внутренний циркуляр, направленный сотрудникам генеральным директором Ford Motor Джимом Фарли и председателем совета директоров Биллом Фордом.

В настоящее время значительная часть инженерно-технического персонала Ford Motor, как и у большинства крупных автопроизводителей, специализируется на производстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для масштабного перехода на производство электромобилей необходимо больше соответствующих специалистов.

«Чтобы построить такое будущее, необходимы перемена и перестройка практически всех аспектов того, как мы работали на протяжении более века. Это требует целеустремленности, ясности и скорости. И… это означает перераспределение ресурсов и пересмотр структуры издержек, которая является неконкурентоспособной в сравнении с традиционными и новыми конкурентами»,— говорится в циркуляре.

На конец 2021 года в Ford Motor работало более 186 тыс. человек по всему миру, из них более 90 тыс.— в США.