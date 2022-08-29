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29 августа 2022 в 8:13 Поделиться:









FT: ЕС планирует приостановить визовое соглашение с Россией

Скоро российским туристам может стать сложнее получить визу в ЕС. Фото: Liis Treimann

На этой неделе министры иностранных дел ЕС намерены поддержать приостановку соглашения с Россией об упрощенном порядке выдачи виз, пишет Financial Times.

Некоторые страны-члены ЕС потребовали запретить россиянам ездить в ЕС по туристическим визам, а также в одностороннем порядке прекратили выдачу данных виз. Другие страны же продолжают выдавать визы, что позволяет россиянам беспрепятственно путешествовать по всем странам, входящим в Шенгенскую зону.

Во вторник в Праге начнется двухдневная встреча министров иностранных дел ЕС, на которой, как сообщает FT, планируется поддержать приостановку заключенного с Россией соглашения об упрощенном порядке выдачи виз.

«Неуместно, что российские туристы гуляют по нашим городам, – сказал FT высокопоставленный чиновник ЕС. – Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема».

Вышеупомянутое соглашение было заключено в 2007 году. Часть соглашения, касающаяся свободного передвижения государственных чиновников и бизнесменов, была приостановлена в конце февраля. Более масштабные меры же означают, что россиянам станет сложнее получить визы во всех странах ЕС: вырастет время ожидания, количество необходимых документов и стоимость визы.

В то же время источник FT отметил, что к концу года могут быть приняты более жесткие меры.

О каких именно мерах идет речь – пока не ясно, поскольку соглашения на уровне ЕС достичь не получается. Некоторые страны, в т.ч. Эстония, выступают за полное прекращение выдачи виз россиянам, однако другие члены ЕС, такие как Германия, предлагают быть «более избирательными».