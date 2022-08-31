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31 августа 2022 в 7:41 Поделиться:









Alexela: мы не торгуем российскими нефтепродуктами и требуем от государства опровержения ложных данных

Председатель совета Alexela Хейти Хяэль. Фото: Liis Treimann

Вчера Министерство иностранных дел опубликовало список компаний, которые ходатайствовали о продолжении торговли нефтепродуктами с Россией вплоть до полного вступления санкций в силу. В списке есть и Alexela, которая уверяет, что не покупала российского топлива и требует от государств извинений.

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Напомним, ранее Ärileht писал, что эстонские автовладельцы могут заправляться российским топливом, не подозревая об этом. Информация о продавцах, которые все еще ведут бизнес с Россией, является закрытой. Раскрывать названия компаний изначально отказались как в МИДе, так и в Европейской комиссии, сославшись на коммерческую тайну.

В июне Евросоюз запретил импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Однако компании, чья деятельность сильно зависит от бизнеса с Россией, могли ходатайствовать о переходном периоде или о временном исключении, согласно которому импорт сырой нефти может продолжаться до 5 декабря, а импорт нефтепродуктов в Европейский Союз – до 5 февраля следующего года.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании ходатайствовали о переходном периоде для продолжения торговли нефтью с Россией», – заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу после публикации списка.

После публикации списка МИДом AS Alexela в пресс-релизе сообщила, что не покупала российское топливо и не планирует этого делать: «На всех заправках Alexela по всей Эстонии продаются моторные топлива, произведенные на литовском Мажейкяйском заводе польской компании PKN Orlen, причем производитель подтвердил, что они не используют сырую нефть российского происхождения. Поэтому клиенты Alexela могут спокойно продолжать дозаправку, таким образом вы уж точно не профинансируете русскую военную машину».

«Прискорбно и недопустимо для демократического правового государства, что государственное учреждение вводит общественность в заблуждение и таким образом наносит неоправданный ущерб репутации своих предпринимателей. Nord Terminals и Alexela Bunkering требуют МИД немедленно публично опровергнуть неверные данные», – значится в пресс-релизе.

В компании поясняют, что Nord Terminals (ранее Alexela Logistics) – это входящий в международный концерн Puma Energy Infrastructure терминальный оператор, который сам не занимается торговлей нефтепродуктами, а предоставляет грузовладельцам услуги таможенного декларанта и склада. С 24 февраля 2022 года через Nord Terminals не было задекларировано и введено в свободное обращение на рынке Эстонии ни одной тонны бензина или дизельного топлива российского производства (как и любых других видов топлива).

«Nord Terminals не запрашивал у МИД исключения для продолжения импорта российских нефтепродуктов и не планирует этого делать, но по требованию МИД задекларировал контракты с заказчиками, действовавшие на момент введения санкций. Nord Terminals соблюдает все эстонские законы и международные санкции, у компании нет российских клиентов», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, как уверяют в компании, подобная ситуация и с присутствующей в списке МИДа Alexela Bunkering:

«Alexela Bunkering – компания, занимающаяся бункеровкой судового топлива. Компания не занимается ни бензином, ни дизельным топливом, и с 24 февраля 2022 года не вывела на эстонский рынок ни одной тонны моторного топлива. Alexela Bunkering не запрашивала у МИД исключения для продолжения импорта российских нефтепродуктов и не планирует этого делать, но по запросу МИД задекларировала договоры, действовавшие на момент введения санкций».