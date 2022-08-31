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31 августа 2022 в 10:17 Поделиться:









Россия приостановила поставки по «Северному потоку»

Ремонт «Северного потока» продлится до 3 сентября. Фото: Stefan Sauer

Транспорт газа по газопроводу «Северный поток» остановился до 3 сентября для проведения профилактических работ, сообщается в данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Согласно графику ремонта, он запланирован с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. Причина остановки – «профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портовая"», передает «Интерфакс».

Как ранее сообщал «Газпром», остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегат Trent 60:

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки».

Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, должен быть выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

Кремль ссылается на технические причины, однако Европа считает газовую блокаду ответом на санкции Евросоюза против России за нападение на Украину, передает Русская служба Би-би-си.

«Совершенно очевидно, что Россия использует поставки газа в качестве оружия в этой войне. Мы обязаны готовиться к худшему сценарию полного отключения газа», – сказала во вторник министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции France Inter.

ЕС готовится прожить зиму без «Газпрома», но пока не понимает, как это сделать. Министры энергетики 27 стран ЕС – второй после США мировой экономики и крупнейшего политического союза на планете с населением 450 млн человек – соберутся на экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить, как прожить зиму, и не одну.

«Пока что все разговоры о зиме 2022/23 годов. Однако потребность в господдержке наверняка этим не ограничится. Согласно текущим оценкам, в следующем году цены на энергоносители останутся высокими, а то и вырастут еще больше», – пишут экономисты британского Institute for Government.