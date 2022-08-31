  • Поделиться:

    Россия приостановила поставки по «Северному потоку»

    Ремонт «Северного потока» продлится до 3 сентября. Фото: Stefan Sauer

    Транспорт газа по газопроводу «Северный поток» остановился до 3 сентября для проведения профилактических работ, сообщается в данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

    Согласно графику ремонта, он запланирован с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. Причина остановки – «профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портовая"», передает «Интерфакс».
    Как ранее сообщал «Газпром», остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегат Trent 60:
    «По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки».
    Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, должен быть выполнен совместно со специалистами компании Siemens.
    Кремль ссылается на технические причины, однако Европа считает газовую блокаду ответом на санкции Евросоюза против России за нападение на Украину, передает Русская служба Би-би-си.
    «Совершенно очевидно, что Россия использует поставки газа в качестве оружия в этой войне. Мы обязаны готовиться к худшему сценарию полного отключения газа», – сказала во вторник министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции France Inter.
    ЕС готовится прожить зиму без «Газпрома», но пока не понимает, как это сделать. Министры энергетики 27 стран ЕС – второй после США мировой экономики и крупнейшего политического союза на планете с населением 450 млн человек – соберутся на экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить, как прожить зиму, и не одну.
    «Пока что все разговоры о зиме 2022/23 годов. Однако потребность в господдержке наверняка этим не ограничится. Согласно текущим оценкам, в следующем году цены на энергоносители останутся высокими, а то и вырастут еще больше», – пишут экономисты британского Institute for Government.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Первые в еврозоне: инфляция в Эстонии скакнула в августе за 25%
Осиновский: мы не ведем никакого нефтебизнеса с Россией
Украинские беженцы отдают последние деньги за проезд по Эстонии
Влияние санкций
Министр экономики отчитала Eesti Gaas: российский газ покупать нельзя – даже у Латвии! Eesti Gaas: тогда принимайте четкие решения!
Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.
Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Цена на электричество и природный газ в Европе резко упала
В Европе цена на природный газ и электричество упала после того, как Германия сообщила, что ее запасы ископаемого топлива пополняются быстрее ожидаемого, пишет
В Европе цена на природный газ и электричество упала после того, как Германия сообщила, что ее запасы ископаемого топлива пополняются быстрее ожидаемого, пишет
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Мертсина: компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен
По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен, поскольку это создаст так называемую спираль «зарплата-цена».
По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен, поскольку это создаст так называемую спираль «зарплата-цена».
Все мнения
Эпицентр
Розы, вазелин и реактивные двигатели: как торговать с Россией и не нарушить санкции?
Введенные против России экономические санкции поставили в сложное положение эстонских предпринимателей, но само то обстоятельство, что вы торгуете с какими-то российскими контрагентами, еще не делает вас преступником. О том, чем грозит нарушение и с какой путаницей сталкиваются бизнесмены, «Деловым ведомостям» рассказала присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
Введенные против России экономические санкции поставили в сложное положение эстонских предпринимателей, но само то обстоятельство, что вы торгуете с какими-то российскими контрагентами, еще не делает вас преступником. О том, чем грозит нарушение и с какой путаницей сталкиваются бизнесмены, «Деловым ведомостям» рассказала присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: конец эпохи шальных денег, но мемное движение живет
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение