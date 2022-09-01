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    190-й день войны в Украине: миссия МАГАТЭ остановилась на полпути, ЕС отменяет упрощенный визовый режим с Россией

    Делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, но обстрелы мешают ей попасть на объект.Фото: Scanpix

    Идет 190-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 1 сентября.

    Основные боевые действия проходят на юге Украины. По словам Генштаба ВСУ, основные действия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях, идут бои в районах населенных пунктов Зайцево и Веселая Долина.
    По словам оперативного командования «Юг», ВСУ уничтожили на юге Украины 201 солдата российской армии, а также военную технику. Украинской армии удалось укрепить огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами в Херсонской области.
    Вчера Министерство обороны РФ заявляло о провале украинского наступления на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды в Херсонской области. По словам российского ведомства, ВСУ понесли потери на этих направлениях и были отброшены назад. 29 августа CNN писал, что село Архангельское было освобождено украинскими войсками.
    450 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Вчера Министерство обороны РФ писало об убийстве 90 солдат ВСУ.
    13 человек погибли, 9 получили ранения в результате обстрела села Рубцы (Донецкая область) со стороны ВСУ, утверждает т.н. «МЧС ДНР».
    Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрелов Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей. Еще один подросток погиб в Днепропетровской области, коснувшись кассетного снаряда. Этим жертвы не исчерпываются: Донецкая область обстреливалась за прошедшие сутки 17 раз, есть погибшие и раненые (их число неизвестно).
    Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС и остановилась на блокпосту в Новоалександровке – из-за обстрелов.
    Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС и прилегающих к ней территорий. Россия заявила, что украинцы обстреливают Энергодар и попытались заслать диверсантов на Запорожскую АЭС. МИД Украины заявил, что Россия обстреливает коридор, по которому делегация МАГАТЭ должна была пройти к станции.
    Один из блоков Запорожской АЭС отключился после российских обстрелов.
    В Энергодаре нет электричества и перестала работать мобильная связь.
    С 1 сентября заведения общепита в Киеве могут работать не позже, чем до 22:00.
    Министры иностранных дел стран ЕС договорились об отмене соглашения с Россией об ускоренном порядке выдачи виз.
    США и Украина проводили «военные игры» перед началом контрнаступления на Херсон. Как пишет CNN, Украина изначально планировала более масштабное наступление, но США уговорили уменьшить его масштабы, чтобы не оказаться втянутыми в войну на несколько фронтов.
    Wall Street Journal: страны G7 примут ограничения по цене на российскую нефть.
    Эстония попытается за несколько недель добиться того, чтобы большинство россиян не могли въехать в страну, сказал в интервью Reuters министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
    Финляндия конфискует наличные евро у россиян, которые возвращаются домой.
    Зеленские запретили сдавать виллу в Италии россиянам.

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