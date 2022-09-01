190-й день войны в Украине: миссия МАГАТЭ остановилась на полпути, ЕС отменяет упрощенный визовый режим с Россией
Делегация МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, но обстрелы мешают ей попасть на объект.Фото: Scanpix
Идет 190-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 1 сентября.
Основные боевые действия проходят на юге Украины. По словам
Генштаба ВСУ, основные действия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях, идут бои в районах населенных пунктов Зайцево и Веселая Долина.
По словам
оперативного командования «Юг», ВСУ уничтожили на юге Украины 201 солдата российской армии, а также военную технику. Украинской армии удалось укрепить огневой контроль над Каховским и Антоновским мостами в Херсонской области.
Вчера Министерство обороны РФ заявляло
о провале украинского наступления на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды в Херсонской области. По словам российского ведомства, ВСУ понесли потери на этих направлениях и были отброшены назад. 29 августа CNN писал
, что село Архангельское было освобождено украинскими войсками.
450 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, пишет
Генштаб ВСУ. Вчера Министерство обороны РФ писало
об убийстве 90 солдат ВСУ
.
13 человек погибли, 9 получили ранения
в результате обстрела села Рубцы (Донецкая область) со стороны ВСУ, утверждает
т.н. «МЧС ДНР».
Один человек погиб, двое получили ранения
в результате обстрелов
Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей. Еще один подросток погиб
в Днепропетровской области, коснувшись кассетного снаряда. Этим жертвы не исчерпываются
: Донецкая область обстреливалась
за прошедшие сутки 17 раз, есть погибшие и раненые (их число неизвестно).
Миссия МАГАТЭ отправилась
на Запорожскую АЭС и остановилась
на блокпосту в Новоалександровке – из-за обстрелов.
Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС
и прилегающих к ней территорий. Россия заявила
, что украинцы обстреливают Энергодар и попытались заслать диверсантов
на Запорожскую АЭС. МИД Украины заявил
, что Россия обстреливает коридор, по которому делегация МАГАТЭ должна была пройти к станции.
Один из блоков Запорожской АЭС отключился после российских обстрелов.
В Энергодаре нет электричества и перестала работать мобильная связь.
С 1 сентября заведения общепита в Киеве могут работать
не позже, чем до 22:00.
Министры иностранных дел стран ЕС договорились об отмене соглашения с Россией об ускоренном порядке выдачи виз.
США и Украина проводили «военные игры» перед началом контрнаступления на Херсон. Как пишет
CNN, Украина изначально планировала более масштабное наступление, но США уговорили уменьшить его масштабы, чтобы не оказаться втянутыми в войну на несколько фронтов.
Wall Street Journal: страны G7 примут ограничения по цене на российскую нефть. Эстония попытается за несколько недель добиться того, чтобы большинство россиян не могли въехать в страну
, сказал
в интервью Reuters министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Финляндия конфискует наличные евро у россиян
, которые возвращаются домой.
Зеленские запретили сдавать виллу в Италии россиянам.
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