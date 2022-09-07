196-й день войны в Украине: обстрелы Харькова, потери ЧВК, Эстония запретит въезд по шенгенским визам
Харьковский район Салтовка после обстрела, 6 сентября 2022 г.Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI, Reuters/Scanpix
Идет 196-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 7 сентября.
Ночью российские войска продолжили обстреливать Харьков
. «Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание», – пише
т глава города Игорь Терехов.
Атака ВСУ под Балаклеей
стала возможной из-за переброски российских сил из Харьковской области в Херсонскую, пишет
Институт изучения войны (ISW). Также ISW подтверждает, что россиян отбросили на левый берег реки Средняя Балаклейка в селе Вербовка к северу от Балаклеи. Но данных о заходе ВСУ в город нет.
Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к выбросу радиоактивных материалов в атмосферу
и последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, предупредили
эксперты МАГАТЭ в докладе по итогам визита миссии на станцию. Читайте подробнее
.
Ближайший к ЗАЭС город Энергодар на грани гуманитарной катастрофы
: частично он остался без света из-за обстрелов российских военных, пишет
УНИАН.
Частные военные компании (ЧВК) из России несут «существенные потери тяжелоранеными и убитыми»
, утверждает
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ВСУ, в Александровке Харьковской области потери составляют до 40% личного состава.
Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме
. Тема ВЭФ-2022 – «На пути к многополярному миру». Президент России уверен
, что Россия ничего не потеряла и не потеряет из-за войны, зато укрепит суверенитет. «
Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить»
, – сказал он.
Семья друга Владимира Путина перед войной превратила секретный полигон в элитную дачу
– новое расследование
«Проекта». Андрей Турчак – сын друга Путина и генсек «Единой России» – не раз ездил на Донбасс и даже вешал российский флаг на захваченной территории. При этом богатство семьи Турчака основано на базе недвижимости советского и российского оборонного комплекса, доставшейся им в 90-е. Семье принадлежит более 100 нежилых зданий и 35 участков, доставшихся от научного-производственного комплекса «Ленинец». Там, где когда-то испытывали радары для российской армии, теперь их личный особняк.
Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян с шенгенскими визами через сухопутные границы, официально об этом объявят в ближайшие дни, заявил глава латвийского МИД. Запрет будет касаться обладателей шенгенских виз. Исключения из запрета на въезд сделают для россиян – водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.
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