198-й день войны в Украине: ВСУ освободили Балаклею, Блинкен приехал в Киев
Продолжаются обстрелы Харькова (на фото) со стороны России, однако в то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление в Харьковской области.Фото: Вячеслав Мадиевский, Scanpix
Идет 198-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 9 сентября.
ВСУ освободили
город Балаклея в Харьковской области (население 27 тысяч человек). Всего в ходе контрнаступления в Харьковской области украинские войска продвинулись
на 50 километров и освободили 20 населенных пунктов, сообщил
Генштаб ВСУ.
ВСУ успешно отбили
атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибривное, Григорьевка, Соледарь, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
Россияне сообщили
о неудачной попытке ВСУ высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской (Запорожская область).
Также идут бои
в Луганской области на Бахмутском направлении.
650 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. Вчера Министерство обороны РФ писало
об убийстве 310 солдат ВСУ
.
По словам
заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, российские потери в последнее время выросли (раньше они составляли 100-200 человек в день, теперь – 500-600) из-за того, что украинцы, живущие на оккупированных территориях, информируют ВСУ о дислокации российских войск
.
13 человек погибли, 33 получили ранения
в результате обстрелов Донецкой и Харьковской областей, пишет
«Украинская правда».
С 1 сентября украинские защитники освободили более 1000 квадратных километров территории Украины, оккупированной россиянами
, заявил
президент Украины Владимир Зеленский.
Украина поразила 400 целей с помощью HIMARS
, утверждает
глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Россияне угрожают отобрать жилье жителей оккупированных территорий
, которые не вернутся на них до 1 октября, утверждает
Генштаб ВСУ.
ВВП Украины упал во втором квартале на 37%.
Пентагон раскрыл
, что будет поставлено Украине в рамках военной помощи на 675 миллионов долларов
. Речь идет о поставках боеприпасов для HIMARS, бронированных машин и других элементов военной техники.
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Bloomberg
: российский миллиардер Герман Хан уехал в Москву после 10 лет жизни в Лондоне. По данным анонимных источников издания, это произошло после того как против Хана ввели санкции.
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