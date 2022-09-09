198-й день войны в Украине: ВСУ освободили Балаклею, Блинкен приехал в Киев

Wise запускает услугу SWIFT Receive

Wise запускает услугу SWIFT Receive, которая позволяет клиентам банков-партнеров быстро, просто и дешево принимать трансграничные платежи, даже если их домашний банк не подключен к сети SWIFT.

Wise запускает услугу SWIFT Receive, которая позволяет клиентам банков-партнеров быстро, просто и дешево принимать трансграничные платежи, даже если их домашний банк не подключен к сети SWIFT.