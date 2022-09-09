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    198-й день войны в Украине: ВСУ освободили Балаклею, Блинкен приехал в Киев

    Продолжаются обстрелы Харькова (на фото) со стороны России, однако в то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление в Харьковской области.Фото: Вячеслав Мадиевский, Scanpix

    Идет 198-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 9 сентября.

    ВСУ освободили город Балаклея в Харьковской области (население 27 тысяч человек). Всего в ходе контрнаступления в Харьковской области украинские войска продвинулись на 50 километров и освободили 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.
    ВСУ успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Довгенькое, Дибривное, Григорьевка, Соледарь, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
    Россияне сообщили о неудачной попытке ВСУ высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской (Запорожская область).
    Также идут бои в Луганской области на Бахмутском направлении.
    650 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Вчера Министерство обороны РФ писало об убийстве 310 солдат ВСУ.
    По словам заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, российские потери в последнее время выросли (раньше они составляли 100-200 человек в день, теперь – 500-600) из-за того, что украинцы, живущие на оккупированных территориях, информируют ВСУ о дислокации российских войск.
    13 человек погибли, 33 получили ранения в результате обстрелов Донецкой и Харьковской областей, пишет «Украинская правда».
    С 1 сентября украинские защитники освободили более 1000 квадратных километров территории Украины, оккупированной россиянами, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
    Украина поразила 400 целей с помощью HIMARS, утверждает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
    Россияне угрожают отобрать жилье жителей оккупированных территорий, которые не вернутся на них до 1 октября, утверждает Генштаб ВСУ.
    ВВП Украины упал во втором квартале на 37%.
    Пентагон раскрыл, что будет поставлено Украине в рамках военной помощи на 675 миллионов долларов. Речь идет о поставках боеприпасов для HIMARS, бронированных машин и других элементов военной техники.
    Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
    Премьер-министр Польши приехал в Киев.
    США ввели санкции против нескольких иранских компаний, принявших участие в разработке и поставке дронов в Россию.
    США поддерживают потенциальную реформу Совбеза ООН из-за поведения России.
    Sony Music объявила о полном выходе из России.
    Bloomberg: российский миллиардер Герман Хан уехал в Москву после 10 лет жизни в Лондоне. По данным анонимных источников издания, это произошло после того как против Хана ввели санкции.
    В Киеве Московская улица переименована в улицу Князей Острожских.

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