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10 сентября 2022 в 10:07 Поделиться:









FT: Европа поддерживает введение потолка цен на российский газ

Cлева направо: комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон, министр экономики Германии Роберт Хабек, министр энергетики Греции Константинос Скрекас и министр окружающей среды Польши Анна Москва. Фото: Scanpix

Министры энергетики стран ЕС дали понять, что поддерживают временное установление потолка цен на импортируемый газ, в том числе на газ, поступающий из России, пишет Financial Times.

Переговоры проходили в Брюсселе в пятницу. По их итогам министры заявили, что ждут от Европейской комиссии предложений о чрезвычайных мерах по борьбе с энергетическим кризисом в Европейском союзе. «Министры пришли к общему пониманию, что текущие цены на электроэнергию и газ оказывают давление на инфляцию и экономику Евросоюза. Это, в свою очередь, угрожает конкурентоспособности европейских компаний и создает социальную напряженность», – заявили представители Чехии, председательствующей в ЕС во втором полугодии 2022 года.

Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела пояснил, что в качестве антикризисной меры Европа нуждается в введении потолка цен на газ. При этом он предупредил, что над возможными последствиями этого решения еще предстоит поработать, поскольку «с точки зрения рынка это самый сложный случай».

В общей сложности министры обсудили девять предложений о том, как действовать в условиях кризиса. Среди прочего – способы снижения спроса на электроэнергию и расширение правил госпомощи, чтобы при необходимости страны могли быстро помочь, например, производителям электроэнергии.

Еврокомиссия и ранее давала понять, что хотела бы установить потолок цен на российский газ, однако представители ряда государств-членов ЕС отметили, что, если Москва в качестве ответной меры и вовсе перекроет поставки, это негативно отразится на тех странах, которые по-прежнему существенно зависят от российского газа.

Комиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон признает, что введение потолка цен на газ может поставить поставки под угрозу: «Очень важно, чтобы мы смогли заменить сократившиеся российские поставки предложениями других поставщиков».

Некоторые страны ЕС считает, что потолок цен должен быть установлен на все виды газа, вне зависимости от его происхождения. В связи с этим Еврокомиссия попросила Италию, Грецию и Бельгию — эти страны поддерживают общий потолок цен на газ — выступить с конкретными предложениями по реализации мер.

В прошлом году Евросоюз импортировал 155 миллиардов кубометров российского газа, что составило 40 процентов от общего объема поставок. По данным Еврокомиссии, сейчас этот показатель снизился до 9%, поскольку Москва прекратила поставки по газопроводу «Северный поток — 1». Европейские цены на газ в настоящее время в десять раз выше, чем в среднем за последнее десятилетие.