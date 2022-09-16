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16 сентября 2022 в 10:04 Поделиться:









Фирма-организатор отмененных мероприятий в Таллинне ликвидируется

Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

C 1 сентября начата процедура ликвидации зарегистрированного в Латвии предприятия MAK Entertainment SIA, занимающегося организацией мероприятий. Согласно этому, всем потребителям предлагается подать свои неурегулированные претензии к продавцу до 7 октября 2022 года, сообщает Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

В консультационный центр Европейского союза при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора поступило около 100 обращений, большинство из которых касается концертов Полины Гагариной, Басты, Original Enigma Voices и спектакля «Хулиган. Исповедь», которые неоднократно переносились или вовсе были отменены. Учитывая тот факт, что концерты планировались в Таллинне, число эстонских потребителей, купивших билеты, может быть велико.

TTJA просит потребителей, у которых есть билеты на мероприятия, организованные MAK Entertainment SIA, но отмененные, подать заявку ликвидатору, чьи контактные данные:

– Имя: Янис Авотиньш

– Физическое место деятельности и адрес представления требований: Rūpniecības iela 19-5, Рига, LV-1010, Латвия

При подаче претензии ликвидатору в письменной форме это можно сделать в свободной форме, но важно, чтобы в заявлении была указана следующая информация:

1. Основание требования (неполученная услуга и неисполнение обязательств, вытекающих из расторжения договора купли-продажи);

2. Тип требования (возврат денежных средств за оплаченные билеты);

3. Размер требования (оплаченная за билеты сумма, в том числе: интрессы, штрафы, просроченные платежи и т.д.);

4. Время возникновения требования (момент, с которого продавец должен был вернуть денежные средства: в случае потребительских договоров, продавец обязан ответить на требование в течение 15 дней и вернуть денежные средства в течение 14 дней);

5. Контактные данные заявителя, включая адрес электронной почты;

6. Номер банковского счета.

Заявления принимаются только по почте.

Заявление должно быть подписано потребителем (написано от руки), а при его пересылке судебному исполнителю необходимо приложить все подтверждающие требование документы (платежное поручение, билеты, переписка с продавцом, подтверждение заказа и т.д.). Заявление необходимо оформить на английском или латышском языке и передать исполнителю не позднее 07.10.2022.