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16 сентября 2022 в 7:53 Поделиться:









В Эстонии собираются понизить температуру в офисных помещениях до 19 градусов

Планируется также пересмотреть отопление в конференц-залах и использование горячей воды в общественных учреждениях. Фото: Shutterstock

Из-за подорожания электроэнергии правительство разрабатывает рекомендации по энергосбережению для государственных ведомств и учреждений, в число которых входит снижение температуры воздуха в помещениях, отказ от горячей воды и малоиспользуемых помещений, передает rus.err.ee.

«Прежде всего в офисных помещениях надо будет снизить температуру. Обычно у нас от 22 до 24 градусов, но температуру можно снизить до 19 градусов. Это минимум, которые рекомендуют врачи. Каждое ведомство должно также следить, чтобы экономия не навредила здоровью служащих», – сообщила министр госуправления Рийна Солман, которая будет отвечать за план всеобщей экономии энергоснабжения и координирование действий государственных ведомств.

Планируется пересмотреть отопление в конференц-залах и использование горячей воды в общественных учреждениях. Экономия коснется также освещения различных скульптур, монументов и даже дорог.