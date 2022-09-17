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Екатерина Мереминская

17 сентября 2022 в 8:45 Поделиться:









Повышение необлагаемого минимума поможет половине эстонцев

Государство потратит 82 млн евро, чтобы увеличить среднюю зарплату на 30 евро в месяц Фото: Andre M. Chang

Не облагаемый налогом минимум будет повышен с 2023 года. Это увеличит доход половины жителей Эстонии, подсчитали в Минфине. Но в среднем на 30 евро в месяц.

После нового года, когда не облагаемый налогом минимум повысится с 500 до 654 евро, количество свободных денег вырастет у 56% получателей дохода в Эстонии, заявила канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги в передаче «Актуальная камера».

Сейчас при окладе 1200 евро и меньше не облагается подоходным налогом сумма в 500 евро. Соответственно, на руки при зарплате в 1200 евро работник получает 1060 евро. Когда доля, не облагаемая налогом, вырастет до 654 евро, при той же зарплате на руки станут выдавать 1090,8 евро.

Надо помнить, что с ростом зарплаты (а, значит, и годового дохода) необлагаемый минимум снижается. И становится равным нулю при зарплате более 2100 евро. Также в общий доход включается пенсия, зарплата, полученная за рубежом, дивиденды.

«Самую большую выгоду получат люди с доходами от 654 до 1200 евро, то есть те, кто может использовать не облагаемый налогом доход полностью», – сказала Лийвамяги (цитата по ERR).

82 млн евро подоходного налога недополучит бюджет Эстонии в 2023 году из-за повышения необлагаемого минимума

По подсчетам минфина, доход малооплачиваемых работников вырастет почти на 400 евро в год. Таких почти 370 000 человек, включая пенсионеров.