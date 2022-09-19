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    Yle: Россия отправила ракеты с баз около Нарвы на фронт в Украину

    Опубликованная Yle карта баз ПВО вокруг Петербурга, техника с которых предположительно была отправлена на фронт.Фото: Yle, Marko Eklund

    Российские военные отправили две ракетные батареи, до недавнего времени расквартированные на базе в 40 км от Нарвы, на фронт в Украину. Также для передачи в армию вторжения из-под Петербурга увозят и другие элементы местной ПВО.

    Финский военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд, который уже более 20 лет следит за перемещениями российских войск в Балтийском регионе, в комментарии для издания Yle рассказал, что Россия перебрасывает часть самолетов и ракет, бывших частью системы ПВО Санкт-Петербурга, на фронт в Украину. Такой вывод аналитик сделал из спутниковых снимков военных баз в Ленинградской области.
    «Наиболее очевидные изменения можно увидеть к юго-западу от Санкт-Петербурга. Там две целых батареи были разряжены», – говорит Эклунд. Речь идет о батареях так называемого «Керстовского куста» – 500-го гвардейского зенитно-ракетного полка, расквартированного всего в 40 км от города Нарвы, вокруг деревни Керстово в Кингисеппском районе. По данным издания, оттуда вывезли все ракеты, оставив на базе только радиолокационное оборудование. Всего с базы около эстонской границы было вывезено около 100 боеприпасов.
    Также средства ПВО были вывезены нынешним летом с баз в окрестностях Зеленогорска, к северу от Петербурга, около деревни Ваганово к северо-востоку от мегаполиса, а также около Куньголово к югу. Речь идет в том числе о зенитных комплексах С300 и С400.
    Всего второй крупнейший город России окружен кольцом из 14 баз ПВО.

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