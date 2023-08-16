Эстония заняла 7-е место в ТОПе лучших европейских стран для «цифровых кочевников»
Таллинн. Фото иллюстративное. Фото: Dmitry Tkachenko Photo
Новое исследование выявило 10 лучших европейских стран для дистанционных работников. Эстония занимает среди них 7-е место, пишет Yle.
Эксперты сравнили такие характеристики, как стоимость жизни, скорость интернета, количество людей, уже ведущих удаленную работу, а также условия выдачи визы «цифровым кочевникам» в разных европейских странах, чтобы определить лучшие места, куда может переехать занятый дистанционной работой специалист.
В ходе сравнения выяснилось, что лучшей страной для удаленных работников с рейтингом 7,79 стала Норвегия. За ней следуют Германия и Венгрия с рейтингом 7,22 и 7,10 соответственно.
ТОП 10 лучших европейских стран для дистанционной работы:
1. Норвегия
2. Германия
3. Венгрия
4. Испания
5. Португалия
6. Румыния
7. Эстония
8. Дания
9. Финляндия
10. Латвия и Италия
Норвегия также была названа европейской страной с самым высоким процентом населения, ежедневно работающего дома – 10,94%. Среднеевропейский показатель составляет 4,78%.
Дания была признана страной с самым быстрым интернетом со скоростью загрузки 204 Мбит/с. На втором и третьем месте Румыния и Испания со скоростью загрузки 180 Мбит/с и 178 Мбит/с соответственно.
Страной с самой низкой стоимостью жизни в Европе является Сербия, тогда как в Норвегии этот показатель самый высокий.
Во всем мире 42 страны предлагают визы «цифровых кочевников», 15 из которых находятся в Европе.
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