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dv.ee

16 августа 2023 в 14:04









Эстония заняла 7-е место в ТОПе лучших европейских стран для «цифровых кочевников»

Таллинн. Фото иллюстративное. Фото: Dmitry Tkachenko Photo

Новое исследование выявило 10 лучших европейских стран для дистанционных работников. Эстония занимает среди них 7-е место, пишет Yle.

Эксперты сравнили такие характеристики, как стоимость жизни, скорость интернета, количество людей, уже ведущих удаленную работу, а также условия выдачи визы «цифровым кочевникам» в разных европейских странах, чтобы определить лучшие места, куда может переехать занятый дистанционной работой специалист.

В ходе сравнения выяснилось, что лучшей страной для удаленных работников с рейтингом 7,79 стала Норвегия. За ней следуют Германия и Венгрия с рейтингом 7,22 и 7,10 соответственно.

ТОП 10 лучших европейских стран для дистанционной работы:

1. Норвегия

2. Германия

3. Венгрия

4. Испания

5. Португалия

6. Румыния

7. Эстония

8. Дания

9. Финляндия

10. Латвия и Италия

Норвегия также была названа европейской страной с самым высоким процентом населения, ежедневно работающего дома – 10,94%. Среднеевропейский показатель составляет 4,78%.

Дания была признана страной с самым быстрым интернетом со скоростью загрузки 204 Мбит/с. На втором и третьем месте Румыния и Испания со скоростью загрузки 180 Мбит/с и 178 Мбит/с соответственно.

Страной с самой низкой стоимостью жизни в Европе является Сербия, тогда как в Норвегии этот показатель самый высокий.

Во всем мире 42 страны предлагают визы «цифровых кочевников», 15 из которых находятся в Европе.