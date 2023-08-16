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dv.ee

16 августа 2023 в 10:07









Опрос: каждый десятый работник критиковал своего работодателя

Иллюстративное фото. Фото: Tirachard Kumtanom

Результаты исследования рынка труда, организованного порталом cvkeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, показали, что в этом году порекомендовать знакомым работу у своего работодателя могут менее трети респондентов. Каждый десятый работник критиковал своего работодателя.

В исследовании, в котором участвовало более 10 500 работающих в Эстонии людей, респондентов попросили оценить, насколько вероятно, что они порекомендуют своего работодателя, а также указать, рекомендовали ли они на самом деле работу у своего работодателя за последний год или же наоборот – критиковали своего работодателя.