Эстония присоединится к совместной декларации стран G7 о поддержке Украины
Министр иностранных дел Маргус Цахкна и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Фото: Liis Treimann
Правительство инициировало присоединение Эстонии к декларации, которая дает Украине гарантии поддержки в финансовой, экономической, военной и политической сферах, пишет rus.err.ee.
Цель декларации G7 (США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Франция и Германия) – обеспечить долгосрочную политическую, военную, финансовую и экономическую помощь Украине через двусторонние соглашения, а также помочь привлечь Россию к ответственности и компенсировать ущерб, причиненный агрессией.
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