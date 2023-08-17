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dv.ee

17 августа 2023 в 9:18









Кредиты эстонских компаний стали самыми дорогими в еврозоне

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Согласно статистике Банка Эстонии, в июне эстонским предпринимателям приходилось платить проценты по кредитам более чем на 3 процента выше, чем в среднем по еврозоне.

В зоне евро компании платили в июне по новым и измененным долгосрочным кредитам среднюю процентную ставку в размере 4,4 процента. В случае с Эстонией этот же показатель составил 7,43 процента.