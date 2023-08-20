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20 августа 2023 в 17:11









Алар Карис: сохраним свободу духа как национальное достояние

Президент Алар Карис. Фото: Raigo Pajula

Быть свободными трудно. Это человеческое бремя – бремя ответственности, честности и нравственности. Иметь свободное государство тоже трудно, сказал президент Эстонии Алар Карис в своей речи, посвященной Дню восстановления независимости Эстонии.

Дорогой народ Эстонии!

Поздравляю всех с Днем восстановления независимости!

Во время Поющей революции эстонцы поднялись и заявили, что хотят вновь стать свободными. Нам хватило упрямства, веры и умения, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. Мы проявили мудрость, и нам повезло.

Однажды у Сирье Эндре спросили, где были тогда самые правильные эстонцы: в Комитете Эстонии, в Народном фронте, Обществе охраны старины, Верховном совете или где-нибудь еще? Ответ Сирье Эндре был очень точен: «Все эстонцы всегда были самыми лучшими эстонцами».

Мы привыкли сильно беспокоиться о том, сохранится ли эстонский народ. Это беспокойство понятно. И все же наш народ не исчез вопреки всем притеснениям и оккупациям. Хотя государство мы однажды потеряли.

А что такое наше государство? Конституция закладывает основы существования эстонского государства, которыми являются свобода, справедливость и право. И такой порядок слов не случаен. Свобода приходит первой – это фундамент всего. В ней суть и сила эстонского государства.

Свобода – это ценность, которую всегда следует защищать. Но некоторым свобода кажется утомительной или опасной. Если кому-то так кажется, имеет смысл подумать над этим и заглянуть в историю. Тогда мы увидим, насколько опасными являются попытки ограничения свободы для предотвращения рисков.

Я испытываю недоумение, читая о том, надо ли, и каким образом, контролировать прессу и свободу самовыражения. Государственный надзор над прессой – плохая идея.

Дорогие друзья.

Быть свободными трудно. Это человеческое бремя – бремя ответственности, честности и нравственности. Иметь свободное государство тоже трудно.

Политтехнология – не политика. Демократия требует прозрачности. Я призываю всех нас к честной постановке вопросов и к обсуждению налогов, зеленого поворота, демографии и еще многих тем, от внешней политики и политики безопасности до судьбы маленьких сельских школ. Также призываю говорить о чувстве защищенности, в котором нуждаются люди, потому что если таковое имеется, появляется и смелость рожать детей.

У нас умных и активных людей больше, чем колумнистов в медиа-пространстве. Но в общественный диалог они не вмешиваются. Что же тормозит общественные дебаты? В чем причина такой самоцензуры?

Мы теряем умение оставаться терпимыми к другому мнению. Помните беспокойство Фридеберта Тугласа о том, что вместо истины признается авторитет, а вместо свободы – страх?

Не будем отменять и свободу духа. Сохраним ее как национальное достояние.

Дорогие слушатели.

Когда я смотрю на борьбу между коалицией и оппозицией, где на чаше весов победа той или иной стороны, мне хочется спросить, нет ли на этой чаше весов чего-то большего. Если политическая борьба ведется в соответствии с правилами демократии, свободное государство от этого только выигрывает. Но мы находимся в точке, где должны уточнить, каковы эти правила.

Обращаюсь ко всем политикам, как к работающим в парламенте, так и к тем, кто действует за его пределами: перед своими выступлениями или высказываниями помните о том, что вы несете ответственность за достоинство Эстонского государства. Достоинство Эстонского государства требует достоинства и от вас.

Пару недель назад я посетил в Историческом музее выставку, рассказывающую о существовавшей некогда Партии роялистов, которая во время противостояний предложила улучшать психическое здоровье народа через шутки. Один из их лозунгов был довольно точным: «За Эстонию и Европу без ненависти».

От эстонского упрямства нам никуда не деться. Но не будем за это ненавидеть друг друга.

Свобода мысли и слова – самые красивые в достойной форме.

Уважаемые друзья.

Здесь, в Европе, идут бои, в которых Украина защищается на поле боя от российской агрессии. Для безопасности Эстонии сейчас военной угрозы нет, мы обладаем умением и возможностью точно оценить это. Также подтверждаю всем, что Эстония пользуется своей свободой и обязанностью всячески помогать Украине. Чаша весов свободного мира на нашей стороне.

Я пригласил сегодня в Кадриорг чрезвычайных и полномочных послов Эстонии. Это выражение благодарности тем, кто ежедневно прилагает усилия к тому, чтобы эта самая чаша мировых весов постоянно склонялась в сторону свободы, наших ценностей и интересов. Чтобы зло не овладело миром.

Так мы защитим свободу Эстонии, наш язык и культуру, наше государство. Это означает тесное сотрудничество с государствами-единомышленниками, а также терпеливую разъяснительную работу и кропотливые поиски контактов в Азии и Африке с теми, кто может сейчас не думать, как мы, но кто хорошо понимает, что означают колониализм и захватническая война, будучи способным различить их и в 21 веке.

Единство союзников, поиск новых друзей и обеспечение Эстонии чувства защищенности – сложная и ресурсоемкая работа. Я также веду такую работу, и мне жаль, что ее финансирование вызвало в Эстонии споры. Особенно жаль по причине того, что в ходе этих споров брошена тень на независимость президентской должности.

Независимость должности президента защищаю я сам. Это включает в себя и возможность критически взглянуть на деятельность парламента и правительства.

Дорогие друзья, право голоса есть у каждого из нас.

Мы все строили Эстонское государство. Каждый вложил в это дело свои мысли и поступки в соответствии со своими умениями и желаниями. Все, кто живет в Эстонии.

Мы не знаем точно, каково будущее Эстонии, но знаем, что ключ к лучшему будущему – в образовании и просвещенности. Во время восстановления независимости дух часто опережал власть. Тогда политики вместе с партиями были впереди, пока людям интеллектуальной сферы не порекомендовали заниматься своим делом. И мне давали понять: господин глава государства, это политика, а не наука. Но мне как президенту подходят взгляд и склад мысли ученого. И я сомневаюсь, что нам нужна политика, которая вращается только вокруг своей оси и утратила связь с духовным миром.

Какова роль науки и культуры сегодня, через 35 лет после Поющей революции?

Культура помогает нам в постоянно усложняющихся условиях справляться с человеческими проблемами и трудностями, возвращает к наиболее важным ценностям, обеспечивает нам мир, который все больше ориентируется на экономику и нормы, живое дыхание, сохраняет нас как единый народ.

Подобные функции выполняет и наука. Ошибки некоторых ученых не должны становиться поводом для охоты на знания и на их поиски. Защищать свободное государство – означает также поддерживать духовность, этичность и чистоту мыслей общества. Без надменности и чванливости.

У нас за спиной 32 года свободы. Первое свободное поколение выросло и воспринимает свободу по-своему. Возможно, некоторые считают, что неправильно, если три десятилетия назад свободу понимали верно, а теперь наступило время преувеличений и искажений. Именно так считали некоторые во второй половине 1980-х годов, когда молодежь того времени высказывала мысли, которые называли экстремистскими.

Наше политическое кредо – свобода, сохранение эстонской нации, языка и культуры. Все это нашло подтверждение во время Поющей революции. Но чтобы Эстония оставалась свободной, мы должны признать, что суть свободы заключается в непрерывном расширении горизонтов.

От нас зависит, принимаем мы решения, думая только о сегодняшнем дне, или стараемся заглянуть за горизонт. Нам действительно требуется долгосрочный план – и Эстонии, и всей Европе.

Глядя в будущее Эстонии, я хочу видеть там образованный и мудрый народ, конкурентоспособную экономику, инновационную промышленность, высокую науку, развитую сельскую жизнь и быстрые соединения, цифровые решения, но не только форсирование скорости и эффективности, а еще и уступки во имя чего-то большего, уважение к природе, взаимное доверие, понимание мира.

Все это возможно, если мы сами захотим стать таким народом.

Как сказал Аапо Ильвес: ветры не собьют нас с пути, мы сохраним дух и защитим язык.

Упорный народ.

Но чего еще может пожелать себе упорный народ по случаю сегодняшней годовщины?

Больше уверенности в себе, веры в себя и в свое государство. Больше вежливости. Больше мысли, которая приносит ясность. Больше разговоров и обсуждений, меньше шума. Больше внутренней свободы.

Тогда мы сохраним себя как народ.

Да здравствует Эстония!