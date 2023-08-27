Руководство Isamaa сменило генсека

Крупный спонсор Isamaa: да бог с вами, какой же я кукловод!

Акционер Bigbank Парвел Пруунсильд — крупный спонсор партии Isamaa («Отечество») в течение многих лет — отвергает подозрения в том, что в обмен на щедрые пожертвования он якобы просил партийное руководство принимать нужные ему политические решения.