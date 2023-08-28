    В ближайшие годы Silikaat Grupp инвестирует в Эстонию 105 млн евро

    Исполнительный директор Silikaat Grupp Анне-Мари Лехтла.Фото: Erlend Staub

    В течение следующих семи лет концерн Silikaat Grupp планирует инвестировать в общей сложности 105 миллионов евро.

    Инвестиции концерна будут направлены на сельское хозяйство, производство воды, развитие технопарка и производство натуральных удобрений.
    Silikaat Grupp включает холдинговые компании AS Esraven и AS Silikaat Grupp. Общий доход от продаж концерна в прошлом году превысил 50 миллионов евро, что на 16% выше, чем годом ранее.
    «Помимо дальнейшего расширения производства воды и развития экологически чистого сельского хозяйства, мы строим в Эстонии один из крупнейших технопарков, что также позволит создать новые рабочие места. Мы убеждены в том, что сохранение отечественной промышленности, производства и сельского хозяйства чрезвычайно важно, поэтому тесно сотрудничаем с учеными, инвестируем в инновации, открываем новые экспортные рынки», – сказала исполнительный директор Silikaat Grupp Анне-Мари Лехтла.
    За последние годы в производство природной минеральной воды Haage было инвестировано 15 миллионов евро, также была построена новая лаборатория. В течение следующих семи лет будет инвестировано еще 25 миллионов евро.
    В 2022 году было завершено строительство фермерского комплекса OÜ Mangeni PM. В следующие годы компания инвестирует еще 32 миллиона евро.
    В последние годы Silikaat Grupp производит из биометана и его отходов натуральные удобрения. Испытания удобрений без запаха проводятся уже несколько лет, и сейчас рассматривается возможность создания большего экспортного потенциала.
    Концерну также принадлежит участок площадью 28 гектаров в Мяннику, где строится современный технопарк. В девятилетней перспективе здесь планируется инвестировать более 36 миллионов евро.
    Silikaat Grupp – отечественный концерн с 25-летней историей, который объединяет компании различных сфер деятельности. В концерн входят 35 предприятий самого разного профиля: от сельского хозяйства и производства до развития недвижимости и розничной торговли. Наиболее известными предприятиями концерна Silikaat Grupp являются OÜ Järve Kaubanduskeskus, AS Silikaat, AS Aatrium Sisustuskaubamaja, производитель натуральной минеральной воды Haage Joogid OÜ, сельскохозяйственные предприятия Kõo Agro OÜ и OÜ Mangeni PM, а также производящая топливо из возобновляемых источников фирма OÜ Biometaan.

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