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dv.ee

6 сентября 2023 в 13:53









Дефицит общественного транспорта грозит достигнуть 30 млн евро

Автобус. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

В этом году дефицит общественного транспорта составит 18 миллионов евро, а в следующем году – до 30 миллионов евро. Министр по делам регионов Мадис Каллас надеется получить дополнительные деньги от правительства, пишет ERR.

Дефицит сектора частично объясняется тем, что при составлении бюджета на этот год не был учтен рост цен на топливо, индекс потребительских цен и затраты на рабочую силу. Так, сектору автобусного транспорта не хватает 16 млн евро, авиакомпаниям и паромным линиям – двух миллионов евро.

Министр по делам регионов Мадис Каллас надеется получить деньги из правительственного резерва: «Проблема нуждается в решении, но у нас нет возможности покрыть такие расходы за счет внутренних ресурсов. Пожалуй, единственный вариант – это государственный резерв».

Каллас отметил, что правительство не рассматривает сокращения числа линий в качестве меры экономии: «Если сейчас мы заявим, что помимо всего – высокой инфляции, сложной экономической ситуации – мы собираемся еще и сократить сеть линий… Мы не можем этого сделать. Мы должны найти эти средства, чтобы люди могли жить по всей Эстонии, чтобы они могли передвигаться по всей Эстонии».

Минус продолжит расти

Важно понимать, что дефицит – не проблема лишь этого года. Если посмотреть на цифры, указанные в бюджете на следующий год, то ожидается, что дефицит общественного транспорта составит от 20 до 30 миллионов евро. Со следующего года людям трудоспособного возраста вновь придется покупать билеты на региональных линиях, однако это принесет в бюджет лишь три-четыре миллиона евро.

«Поскольку в Харьюмаа и Пярнумаа уже нужно покупать билеты, это не станет таким большим источником доходом, как рассчитывали многие», – отметил Каллас.

Более того, министр хочет, чтобы доходы от билетов пошли на улучшение общественного транспорта, а недостающие деньги, необходимые для поддержания существующей системы, были найдены в другом месте.

Каллас рассчитывает на успех во время бюджетных переговоров: «Конечно, если нас ожидает очень неприятный сюрприз, то придется посмотреть этим проблемам в лицо и признать, что мы не можем гарантировать общественный транспорт в таком виде во всех частях Эстонии. Тогда как министр по делам регионов, так и другие министры должны будут посмотреть в глаза людям и сказать, что Эстония находится в таком-то состоянии, и мы не нашли средств, чтобы гарантировать вам нормальную работу общественного транспорта».