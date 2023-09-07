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7 сентября 2023 в 8:44









Государство расторгло договор с производителем продуктовых наборов для Сил обороны

Иллюстративное фото. Фото: Andrea Cabajova

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) решил из-за выявленных проблем с качеством разорвать договор стоимостью 17 млн евро с победителем тендера на поставку продуктовых наборов для Сил обороны Эстонии.

RKIK вел переговоры с фирмой Kommivabrik OÜ, производящей продовольственные наборы для Сил обороны, и предоставил предприятию несколько возможностей для устранения проблем, но в конце августа терпение иссякло, и RKIK расторг договор с производителем, пишет rus.err со ссылкой на Postimees.

По словам Майи Прунт из Центра оборонных инвестиций, поставленные фирмой Kommivabrik продуктовые наборы имели существенные недостатки в упаковке, маркировке и качестве продукции, а также плохие вкусовые качества, что было подтверждено результатами тестов.

Решающим фактором стало то, что в некоторых наборах, как выяснилось, из мелких пакетов вытекла жидкость и испачкала все содержимое.

На недостатки в продовольственных наборах для Сил обороны летом указала компания 365JP, занявшая по итогам тендера второе место.