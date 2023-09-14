Интернетом пользуются уже свыше 93% эстонских домохозяйств
Согласно данным Департамента статистики, интернет-соединение сегодня имеется у 93,2% домохозяйств Эстонии. По сравнению с прошлым годом, когда насчитывалось 533 300 домохозяйств с интернет-соединением, их число увеличилось на 13 000.
Интернет, в том числе мобильный, есть сегодня практически в каждом эстонском доме.Фото: Лийз Трейманн
«По возрастным группам самыми активными пользователями интернета являются молодые люди, среди которых соответствующая доля близка к 100%. Чаще всего интернетом пользуются лица в возрасте 16-24 лет, из них целых 96% – несколько раз в день», – отмечает аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
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