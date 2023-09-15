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Энн Тоссо

15 сентября 2023 в 8:13









Инвесторам в атомную энергетику угрожают и человеческая глупость, и ум

Ядерная энергетика – спорная, но захватывающая инвестиция, поле возможностей которой огромно. Фото: Shutterstock

Инвесторы, вкладывающие в энергетику, оказались на распутье: выбрать ли производителя, использующего ископаемое топливо или возобновляемые источники энергии? Проблемы есть с обоими. Но есть и третий путь – атомная энергетика.

Энтузиасты зеленой энергетики декларируют свою победу уже более десяти лет, но о захвате абсолютной власти на энергетическом рынке пока речи не идет. Ожидания в отношении зеленой энергетики были завышены, и это отражается на цене акций. С другой стороны, потребителей ископаемого топлива затаптывают, и это отпугивает, по крайней мере, начинающего мелкого инвестора. Хотя опытные инвесторы полагают, что в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе в эти предприятия по-прежнему имеет смысл инвестировать, в долгосрочной перспективе это неизбежно умирающий сектор.