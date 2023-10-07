ХАМАС обстрелял Израиль, израильский министр объявил о начале войны
Израильский город Ашкелон после обстрела.Фото: AFP/Scanpix
Израильский министр обороны объявил, что группировка ХАМАС начала войну против его страны, и пообещал, что «Израиль победит», передает AP.
После заседания кабинета министров безопасности в израильском военном штабе в Тель-Авиве министр обороны Йоав Галлант предупредил, что ХАМАС «допустил серьезную ошибку», обстреляв ракетами южный и центральный Израиль в ходе внезапной утренней атаки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, сообщает DW
. В стране проходит массовый сбор резервистов.
По данным медиков, в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по меньшей мере 16 израильтян были ранены, двое находятся в критическом состоянии, одна женщина погибла.
Вооруженные палестинцы атаковали израильскую военную технику.Фото: STRINGER
ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля групп боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, речь идет о десятках вооруженных людей, передвигавшихся на автомобилях. В некоторых населенных пунктах шли уличные бои. Позже несколько групп нападавших вернулись в анклав.
Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвал удары "днем великой революции". "Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - говорится на сайте военного крыла.
Палестинские группировки на Западном берегу реки Иордан объявили также состояние общей боевой готовности. Они призвали к немедленному нападению из всех точек "на оккупационные силы и их поселенцев".
Заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".
Накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.
«Государство Израиль выиграет эту войну», — сказал министр обороны Йоав Галлант.
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