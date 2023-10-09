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9 октября 2023 в 8:52









В Финляндии продолжатся протесты профсоюзов

Фото иллюстративное. Фото: Marina Takimoto

Профсоюзы Финляндии сообщили о запланированных на эту неделю демонстрациях против действий правительства на рынке труда, передает Yle

Индустриальный профсоюз, а также союзы работников Pro и JHL сообщили, что проведут акции протеста в Хельсинки в четверг.

Акция профсоюза Pro коснется пяти различных предприятий в Хельсинки.

Их поддержит и профсоюз работников публичной сферы JHL. Так, работники столичного муниципального предприятия Stara покинут свои рабочие места в следующий четверг.

Профсоюзы указывают, что цель акций протеста – повлиять на решения правительства, связанные с ухудшением условий труда, социального обеспечения и свободы договора.