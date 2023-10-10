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dv.ee

10 октября 2023 в 11:59









Правительство Финляндии созывает экстренную пресс-конференцию из-за ситуации с безопасностью

Газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, на днях вышел из строя. Фото: Andras Kralla

Во вторник правительство Финляндии проведет экстренную пресс-конференцию по ситуации с безопасностью. Финские СМИ пишут, что правительство может на ней предоставить информацию о газопроводе Balticconnector, на котором возникла утечка, передает ERR.

Точная тема пресс-конференции пока не ясна. Об этом пока известно только высшему руководству страны. Первоначально пресс-конференция должна была состояться в 14:00, но правительство отложило ее, сообщает Iltalehti.

По данным источников Iltalehti, ситуация серьезная. В пресс-конференции примут участие премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хакканен.

По данным источников, пресс-конференция связана с подводными событиями. Источники в финской внешней политике и политике безопасности сообщили Ilatelhti, что финское правительство считает вероятным, что газопровод был поврежден в результате диверсии, организованной Россией.