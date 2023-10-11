Новости

dv.ee

11 октября 2023 в 9:05









Департамент проверит, являются ли цены в эстонских магазинах справедливыми

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Департамент конкуренции начнет проверять, являются ли методы ценообразования в розничных магазинах Эстонии разумными и справедливыми. По словам главы департамента Эвелин Пярн-Леэ, розничные цены выросли значительно больше, чем цены производителей, пишет Ärileht.

Различные проведенные в Европе анализы показывают, что цены на продукты питания росли исключительно быстро в 2022 и 2023 годах, причем рост цен, как утверждается, был быстрее, чем инфляция. Департамент конкуренции планирует выяснить, являются ли цены в продуктовых магазинах справедливыми и прозрачными.