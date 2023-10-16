    Берман о закрытии Коплиской спасательной команды: это серьезная ошибка

    Вероятность возникновения пожара или реальных кризисных ситуаций крайне высока, считает Берман. Фото: Liis Treimann

    Глава BLRT Федор Берман в письме, адресованном министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу, вице-канцлеру министерства Виоле Мурд и гендиректору Спасательного департамента Марго Клаосу, просит тщательно взвесить все обстоятельства и пересмотреть решение о закрытии Коплиской спасательной команды, пишет Rus.ERR.

    Решение о ликвидации спасательной команды в таллиннском районе Копли является большой ошибкой, которая может привести к опасным последствиям, а в случае чрезвычайной ситуации – к большому числу жертв и чудовищному ущербу, считает Берман.
    По оценке Бермана, размещение спасательной команды в Копли облегчает оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации не только на предприятиях BLRT, но и в таких портах как Русско-Балтийский, Беккери, Пальяссааре, Меэрузе, порт погранохраны, Ноблесснера, а также на чрезвычайные происшествия на других объектах, не говоря уже о жилых районах.
    «В вышеперечисленных портах ежедневно пришвартованы или обслуживаются суда различных типов, и вероятность возникновения пожара или реальных кризисных ситуаций крайне высока. Прибытие на эти объекты пожарных команд Коплиской части занимает 2-3 минуты, других спасательных подразделений – 10-15 минут, а в часы пик и дольше», – говорится в письме Бермана в Министерство внутренних дел.

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