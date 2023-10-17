    ГАЛЕРЕЯ: смотрите, как выглядит обновленный Järve Keskus

    Концерн Silikaat Grupp инвестировал в обновление центра Järve Keskus более четырех миллионов евро.

    В ходе завершившейся реконструкции изменился внешний вид Järve Keskus, были обновлены входы и построено шесть новых эскалаторов. Был обновлен и расширен выбор магазинов, тротуары и парковочные места стали удобнее для участников движения, а также был обеспечен быстрый доступ к велосипедным стоянкам и посылочным автоматам.

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