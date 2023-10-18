    Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

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    Арбитражный суд Москвы в среду признал банкротом ООО «Гугл» – российскую «дочку» компании Google, передает «Интерфакс».

    Участники первого собрания кредиторов компании, на которых приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО «Гугл», в августе решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.
    Объем денежных обязательств ООО «Гугл» перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС РФ в лице МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.
    ООО «Гугл» обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.
    Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО «Гугл» о собственном банкротстве и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.
    Дебиторская задолженность компании составляет 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательству должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.
    ООО «Гугл» зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).
    Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из РФ; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.
    В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google, входящая в Alphabet Inc., с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

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