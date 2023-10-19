Финская полиция завершила расследование повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией

Финская береговая охрана рядом с местом повреждения BalticconnectorФото: Reuters/Scanpix

Центральная криминальная полиция Финляндии объявила о завершении расследования по факту повреждения газопровода Balticconnector и подтвердила, что оно было умышленным.

Как пишет Helsingin Sanomat, финская полиция не сообщила, какие именно доказательства подтверждают, что повреждение газопровода было преднамеренным.
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