Финская полиция завершила расследование повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией

Финская береговая охрана рядом с местом повреждения Balticconnector Фото: Reuters/Scanpix

Центральная криминальная полиция Финляндии объявила о завершении расследования по факту повреждения газопровода Balticconnector и подтвердила, что оно было умышленным.

Как пишет Helsingin Sanomat, финская полиция не сообщила, какие именно доказательства подтверждают, что повреждение газопровода было преднамеренным.