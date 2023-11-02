    Горхолл версии 2.0: что предлагает Кылварт потенциальному партнёру по бизнесу?

    Накануне Таллиннская горуправа представила новое видение развития Горхолла и прилегающей к нему территории. На вопросы о том, что за бизнес-партнёра ищет Таллинн для осуществления проекта, отвечает столичный мэр Михаил Кылварт.

    Снесут нынешнее здание Горхолла или все-таки реконструируют, пока не ясно.Фото: Андрас Кралла
    В ходе презентации, посвященной новой концепции Горхолла, мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что планы развития Горхолла нужно воплощать в жизнь незамедлительно, иначе историческое здание придет в полную негодность.

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