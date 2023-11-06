    Yle: традиционные финские бренды мороженого имеют связь с Россией

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    Несколько традиционных финских марок мороженого связаны с Россией, ведущей агрессивную войну в Украине, пишет Yle.

    Проведенное изданием расследование показало, что их транснациональные материнские компании продолжают вести бизнес в России, несмотря на войну в Украине.
    Связь с Россией была обнаружена у таких марок мороженого, как: Pingviini, Ingman, Fazer, мороженое Pirkka сети K, мороженое Kotimaista сети S и собственное мороженое сети Lidl.
    За этими марками стоят два транснациональных гиганта, работающих в России: Unilever и Nestlé со своей компанией по производству мороженого Froneri, пишет издание.

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