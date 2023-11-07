    Домик рыбака за 25 млн: в Финляндии арестовали недвижимость бывшего вице-премьера РФ

    Сам владелец утверждал, что планирует построить на арестованной земле новый дом для отдыха. Фото иллюстративное.Фото: IMAGO/Sasu Mäkinen, Scanpix

    В пригороде Хельсинки арестованы недвижимые активы общей стоимостью 25 млн евро, принадлежащие попавшему под санкции российскому экс-чиновнику и бизнесмену Борису Алешину. В 2020 году он утверждал, что ему нравится рыбачить в этих местах.

    Алешин был внесен в санкционный список ЕС в июне 2023 года как лицо, причастное к аннексии Крыма и войне в Украине. В разные годы он занимал пост заместителя председателя правительства РФ, был директором «Автоваза», был связан с оборонной промышленностью и авиационной отраслью. Через фирму «РАМПОРТ АЭРО» Алешин владеет подмосковным аэропортом «Жуковский».
    По данным Yle, арест был наложен по запросу Министерства иностранных дел Финляндии в сентябре 2023 года, под него попали два земельных участка суммарной стоимостью в 2,5 млн евро.
    Арестованные объекты недвижимости находятся в деревне Лонгвик, коммуны Киркконумми в юго-западных окрестностях Хельсинки. В том же населенном пункте ранее был арестован спа-отель Långvik, которым владеют попавшие под санкции компании Långvik Capital Oy и Tanskarlan Centrum миллиардера Романа Ротенберга, входящего в ближайшее окружение Владимира Путина. Сам Алешин в 2020 году объяснял, что планирует построить на земле в Лонгвике новый дом для отдыха, и утверждал, что ему нравится рыбачить в этих местах.
    Ранее Борис Алешин был внесен в список коррупционеров и разжигателей войны Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, организация призывала ввести против него санкции.

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