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dv.ee

14 ноября 2023 в 12:38









МВД Финляндии обдумывает ограничение въезда из России

Фото: Antti Hämäläinen / Lehtikuva / AFP

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что ведомство в срочном порядке предлагает ввести меры, позволяющие ограничить пересечение границы со стороны России и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в одном месте.

Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложение, позволяющее при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией, сообщает YLE со ссылкой на заявление главы финского МВД Мари Рантанен.

В последние дни выросло число просителей убежища в Финляндии, прибывающих с российской стороны. Это граждане третьих стран, использующие Россию как транзитную страну – выходцы из Ирака, Сомали и Йемена.

Руководитель Центра анализа ситуаций и рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус предполагает , что мигрантов могут специально направлять на границу с Финляндией.

Министр обороны Антти Хяккянен собирается обсудить ситуацию с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, и уже обсудил ее с коллегами из Эстонии и Швеции.

На выходных с просьбой о предоставлении убежища обратились 34 человека, а за эту неделю, по словам Лехмуса, без проездного документа приехали более 60 человек. Пока что финские власти оценивают ситуацию как контролируемую, но число мигрантов растет.

Согласно финскому законодательству, ограничения на границе могут вступить в силу при определенных условиях – например, если это необходимо для поддержания общественного порядка, обеспечения национальной безопасности или предотвращения серьезной угрозы здоровью граждан, заявила Мари Рантанен.