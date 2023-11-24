    В России хотят создать единую систему видеонаблюдения за 12 млрд рублей

    Сейчас, по данным Министерства цифрового развития РФ, в городах России работает 1,2 миллиона камер видеонаблюдения. Фото: Oleg Elkov

    Министерство цифрового развития РФ предложило создать «платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения» в городах России. Об этом говорится в презентации главы министерства Максута Шадаева, передает «Медуза».

    В ведомстве рассчитывают, что платформа получит доступ к региональным системам видеонаблюдения, а также к камерам в подъездах многоквартирных домов, которые установят за счет средств на капремонт. «Отдельные категории собственников», уточнили в министерстве, обяжут устанавливать и подключать видеокамеры за свой счет. В презентации Шадаева сказано, что видеопоток будут анализировать с помощью механизмов распознавания лиц и образов.
    Сейчас, по данным Минцифры, в городах России работает 1,2 миллиона камер видеонаблюдения. К централизованным системам наблюдения в регионах подключена только половина из камер, установленных за счет государства, а к частным камерам у властей нет доступа.
    В министерстве рассчитывают, что в 2030 году в России будет уже пять миллионов камер наблюдения, а весь видеопоток с них будет анализировать искусственный интеллект. В ведомстве считают, что благодаря этому преступления станут раскрывать на 30% чаще.
    Разработку платформы министерство оценило в 12 миллиардов рублей. Собеседник издания в крупной IT-компании заявил, что расходы на полную консолидацию будут в пять-шесть раз больше, поскольку придется купить и содержать большой парк вычислительных мощностей. По его словам, менее затратной станет децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения.

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