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24 ноября 2023 в 13:08









В России хотят создать единую систему видеонаблюдения за 12 млрд рублей

Сейчас, по данным Министерства цифрового развития РФ, в городах России работает 1,2 миллиона камер видеонаблюдения. Фото: Oleg Elkov

Министерство цифрового развития РФ предложило создать «платформу для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения» в городах России. Об этом говорится в презентации главы министерства Максута Шадаева, передает «Медуза».

В ведомстве рассчитывают, что платформа получит доступ к региональным системам видеонаблюдения, а также к камерам в подъездах многоквартирных домов, которые установят за счет средств на капремонт. «Отдельные категории собственников», уточнили в министерстве, обяжут устанавливать и подключать видеокамеры за свой счет. В презентации Шадаева сказано, что видеопоток будут анализировать с помощью механизмов распознавания лиц и образов.

Сейчас, по данным Минцифры, в городах России работает 1,2 миллиона камер видеонаблюдения. К централизованным системам наблюдения в регионах подключена только половина из камер, установленных за счет государства, а к частным камерам у властей нет доступа.

В министерстве рассчитывают, что в 2030 году в России будет уже пять миллионов камер наблюдения, а весь видеопоток с них будет анализировать искусственный интеллект. В ведомстве считают, что благодаря этому преступления станут раскрывать на 30% чаще.

Разработку платформы министерство оценило в 12 миллиардов рублей. Собеседник издания в крупной IT-компании заявил, что расходы на полную консолидацию будут в пять-шесть раз больше, поскольку придется купить и содержать большой парк вычислительных мощностей. По его словам, менее затратной станет децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения.