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dv.ee

13 января 2024 в 10:57









Одни из важнейших выборов года: Тайвань выбирает президента

Обстановка на Тайване накануне выборов оставалась напряженной. Фото: Scanpix

В субботу на Тайване пройдут президентские выборы, которые считаются одними из самых значимых в этом году, пишет CNN.

За тем, кого тайваньцы выберут в качестве своего лидера, затаив дыхание, наблюдает Коммунистическая партия Китая. Как известно, отношения между Китаем и Тайванем очень напряженные, президент Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении сказал, что воссоединение Тайваня с Китаем - историческая неизбежность.