Одни из важнейших выборов года: Тайвань выбирает президента

Михаил Кылварт: наибольшее беспокойство вызывает отчуждение людей от государства
В наступившем году экономические трудности коснутся многих. В этих условиях государство должно защищать определенные сектора как прямыми субсидиями, так и инвестициями, заявил председатель Центристской партии и мэр Таллинна Михаил Кылварт в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенном Äripäev.
В наступившем году экономические трудности коснутся многих. В этих условиях государство должно защищать определенные сектора как прямыми субсидиями, так и инвестициями, заявил председатель Центристской партии и мэр Таллинна Михаил Кылварт в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенном Äripäev.