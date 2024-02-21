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dv.ee

21 февраля 2024 в 15:08









В Таллинне горит торговый центр Kristiine

Торговый центр Kristiine. Фото: Oleg Harchenko

В Таллинне горит торговый центр Kristiine, сообщает rus.err.ee.

Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом. Первые спасатели уже на месте и тушат очаг возгорания, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу сообщил ERR, что на данный момент информации о возможных пострадавших нет: «Известно, что люди выбрались, но на данный момент это нельзя подтвердить на 100%».

По словам Палу, неизвестно, что именно горит: «Задействована большая часть спасательных ресурсов Пыхьяского региона, это означает, что как минимум пять профессиональных бригад и две бригады добровольцев»

Спасательный департамент просит всех жителей района держать закрытыми двери и окна в своих домах и отключать принудительную вентиляцию.