В Таллинне горит торговый центр Kristiine
Торговый центр Kristiine.Фото: Oleg Harchenko
В Таллинне горит торговый центр Kristiine, сообщает rus.err.ee.
Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом. Первые спасатели уже на месте и тушат очаг возгорания, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
Пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу сообщил ERR, что на данный момент информации о возможных пострадавших нет: «Известно, что люди выбрались, но на данный момент это нельзя подтвердить на 100%».
По словам Палу, неизвестно, что именно горит: «Задействована большая часть спасательных ресурсов Пыхьяского региона, это означает, что как минимум пять профессиональных бригад и две бригады добровольцев»
Спасательный департамент просит всех жителей района держать закрытыми двери и окна в своих домах и отключать принудительную вентиляцию.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!