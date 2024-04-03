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Койт Бринкманн

3 апреля 2024 в 13:18









Рассерженное письмо в адрес министра засекречено на 75 лет

Министр регионального развития Мадис Каллас получил неприятное письмо после новостей о премиях PRIA, доступ к которому ограничили на 75 лет. Каллас пообещал еще раз пересмотреть основания ограничения. Фото: Andras Kralla

Эмоциональное письмо, направленное в адрес министра после новостей о годовых премиях, сначала засекретили на пять лет. Но после запроса Äripäev объяснить такие ограничения доступ закрыли еще сильнее. Теперь письмо будет опубликовано в реестре документов ближе к концу столетия.

В конце прошлого года Äripäev рассказал, что, хотя экономический спад в Эстонии продолжается и все громче звучат сигналы правительства о том, что надо найти возможность для сокращения расходов и повышения налогов, PRIA (Департамент сельскохозяйственных регистров и информации), с трудом выплативший субсидии фермерам в положенные сроки, выписал своим сотрудникам солидные премии.